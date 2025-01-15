Песков: Ответ на санкции США против нефтяного сектора прорабатывается

Россия прорабатывает ответ на санкции США против российского топливно-энергетического комплекса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, ситуация тщательно анализируется, передает РИА Новости.

Как пояснил Песков, планируется принять меры, которые позволят минимизировать последствия американских санкций и будут отвечать интересам Москвы.

Ранее США ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов.

Сообщалось, что в Китае государственные и частные нефтяные компании и нефтеперерабатывающие предприятия стали активно скупать сырую нефть с Ближнего Востока и из других стран. Это связано с подготовкой к возможным перебоям в поставках топлива из-за ужесточения санкций Вашингтона против России и Ирана