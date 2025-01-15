"Оскар" вручат, несмотря на пожары в Калифорнии

Церемония вручения премий "Оскар" состоится, несмотря на бушующие в Калифорнии пожары.

К такому выводу пришло издание The Hollywood Reporter, сотрудники которого опросили тех, кто готовит вручение статуэток.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что разрушения из-за пожаров в округе Лос-Анджелес превышают урон от ядерного удара. "Ситуация намного хуже, чем можно увидеть по телевизору", - сказал он. Трамп считает, что число погибших заметно вырастет.