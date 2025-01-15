Суд отказался выпускать из колонии уральца, получившего 19 лет за убийство таксиста

Свердловский областной суд отказал в замене наказания убийце таксиста. Он продолжит отбывать срок в колонии.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, в октябре 2009 года Виталий Струков с подельником вызвали такси, чтобы ограбить водителя. Выехав на окраину Нижнего Тагила, они напали на шофера и забили его до смерти. У погибшего убийцы забрали всего 1 тысячу рублей и угнали автомобиль. В дальнейшем обоих вычислили и задержали.

Струков был осужден в апреле 2010 года. Ему было назначено 19 лет и 3 месяца колонии строгого режима и штраф в 50 тысяч рублей. А вот второй убийца таксиста до суда не дожил.

В октябре 2024 года Синарский районный суд Каменска-Уральского рассмотрел ходатайство Виталия Струкова о замене неотбытой части срока более мягким видом наказания. Суд отказал, аргументируя тем, что Струков не отличается примерным поведением в колонии, а также до сих пор не выплатил штраф.

Тогда тот обратился с апелляционной жалобой в Свердловский областной суд, но и здесь получил отказ. Уралец останется за решеткой и продолжит отбывать срок.