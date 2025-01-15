На Украине до 9 мая продлены военное положение и мобилизация

Верховная Рада Украины продлила действие в стране военного положения и мобилизации.

Речь идёт о продлении на 90 дней, сообщил в своём telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Режим военного положения введён на Украине 24 февраля 2022 г., в день начала специальной военной операции. 25 февраля того же года президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.