15 Января 2025
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Фото: пресс-служба паблик-арт-программы &quot;ЧО&quot;

В Екатеринбурге появился новый паблик-арт-объект, воплощающий "дух Химмаша"

В Екатеринбурге на Химмаше появился новый паблик-арт-объект. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе паблик-арт-программы "ЧО", скульптура "Ветер в ивах" с мифическими животными и мозаиками собрана на берегу Нижне-Исетского пруда.

Художественный проект создали в рамках закрывшегося в 2024 году пятого сезона паблик-арт-программы "ЧО", которая проходила по инициативе девелопера "Атом". Он стал итогом проведения районной школы паблик-арта летом 2024 года в микрорайоне Химмаш. Куратором школы стала Полина Анисимова, мастерской – художники Мария Плаксина и Егор Ефремов из художественного объединения "ГУЙ", а участниками – ребята в возрасте от 6 до 9 лет и их родители.

Скульптура "Ветер в ивах" на Химмаше(2025)|Фото: пресс-служба паблик-арт-программы "ЧО"

"В одну из встреч с ребятами мы отправились на поляну, набросили полиэтиленовый колпак, играли, дурачились, пытаясь изобразить многоголосое, многоголовое существо – дух Химмаша. Мы не ограничились идеей формы и образов, важно было их оживить и одухотворить, поэтому фантазировали, как каждое существо может воспроизводить звуки – писки, крики, рыки. Их можно увидеть на плиточках, а на пиктограммах запечатлены следы существ", - рассказали Мария Плаксина и Егор Ефремов.

Скульптура "Ветер в ивах" на Химмаше(2025)|Фото: пресс-служба паблик-арт-программы "ЧО"

Название работы "Ветер в ивах" позаимствовано из повести шотландского писателя Кеннета Грэма. Горожане могут разглядеть в ней следующих персонажей: крокодерилла, ящерутка, звездонос, пчелокот, верблюпард, черепапля, шимпанзаяц. Участники мастерской придумывали звуки и следы для своих животных и воплощали придумки в виде мозаики, они стали своего рода инкрустацией в итоговой скульптуре. Весной объект зазеленеет: в нем предусмотрены специальные места для растений, которые высадят участники.

Теги: скульптура, Химмаш, Екатеринбург


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