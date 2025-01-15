В Лос-Анджелесе задержали трех человек по подозрению в поджоге на фоне пожаров

В Лос-Анджелесе задержали трех человек по подозрению в поджоге на фоне масштабных лесных пожаров.

Как сообщили в полиции, один человек был задержан в воскресенье, он использовал зажигалку для барбекю, чтобы "начать пожар". Еще двоих подозреваемых задержали в понедельник, пишет РИА Новости.

Напомним, предполагаемая сумма ущерба от лесных пожаров в Калифорнии увеличилась до 275 млрд долларов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на компанию по предоставлению метеорологических сводок AccuWeather. По данным издания, два самых крупных пожара произошли в районах Пасифик-Палисейдс западнее Лос-Анджелеса и Алтадина на восток от Лос-Анджелеса. Там было уничтожено более 12 тыс. построек, среди которых одни из самых дорогих жилых домов в стране.