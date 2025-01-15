15 Января 2025
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Фото: группа &quot;Том Сойер Фест - Екатеринбург&quot; / vk.com/tomsawyerfestekat

"Яблоко": Перед попыткой сноса Дома Топоркова в Екатеринбурге компания ввела в заблуждение Росреестр

Росреестр снял с учета Дом Топоркова в Екатеринбурге, поддавшись обману представителя компании ООО "Экосистема-СМБ", желающей снести строение. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Яблоко".

Как следует из ответа прокуратуры на имя депутата гордумы Екатеринбурга Константина Киселева, кадастровый инженер Андрей Савин, действующий в интересах ООО "Экосистема-СМБ", за день до сноса Дома Топоркова подал в Росреестр заявление о снятии с учета Дома Топоркова. Причиной тому, по его заверениям, стало "прекращение его (дома) существования". Заявление было удовлетворено.

Правда вскрылась, и в ноябре 2024 года прокуратура направила представление директору союза кадастровых инженеров Савину, после чего он был привлечен к дисциплинарной ответственности. Также прокуратура уведомила Росреестр о несоответствии с действительностью данных из заявления.

За дом вступилась партия "Яблоко", которая заявила, что продолжит работу по защите культурного наследия Екатеринбурга, в том числе и Дома Топоркова.

Напомним, в январе 2024 года Дом Топоркова начали сносить под покровом ночи. Здание решили демонтировать, несмотря на восстановительные работы, выполненные волонтерами в 2019 году. Последние совместно с градозащитниками и забили тревогу, после чего в дело вмешались прокуратура и депутат Госдумы Хинштейн. Общественникам удалось остановить демонтаж. В июне стало известно, что Дом Топоркова официально признан выявленным объектом культурного наследия Свердловской области.

Теги: Росреестр, Дом Топоркова, Екатеринбург, прокуратура


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