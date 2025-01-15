ФСБ: Разведка Украины пыталась подкупить в Горловке военных РФ

Федеральная служба безопасности России заявила о том, что Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины хотело подкупить представителей российской армии на горловском направлении. Солдатам обещали $1 млн, если они покинут свои позиции в Горловке.

О таком замысле противника узнали сотрудники военной контрразведкой ФСБ России, которые начали реагировать на него. Получен аванс в $100 тыс. Позже вскрыты районы сосредоточения частей ВСУ. Армия России нанесла превентивные ракетно-артиллерийские удары по маршрутам передвижения противника.

Результат – значительные людские и материальные потери армии Украины. Аванс в $100 тыс. пошёл на закупку материально-технических средств в интересах подразделений, участвующих в специальной военной операции.