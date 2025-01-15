Глава ВТБ счёл абсурдными "слухи о заморозке вкладов в России"

Руководитель ВТБ Андрей Костин считает, что возможная заморозка вкладов россиян – слухи, а сама идея такого решения является абсурдной.

Именно так Костин высказался в разговоре с РБК на полях российско-вьетнамского бизнес-диалога на высоком уровне в Ханое. Глава ВТБ отметил, что не видит экономического смысла в таком поступке.

Ранее директор Центра социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец заявил, что вклады россиян могут заморозить ради борьбы с инфляцией. По его словам, на счетах граждан накопились "десятки триллионов рублей", и если россияне при снижении ключевой ставки принесут эти деньги на рынок, то цены в стране из-за этого начнут расти. После этого Центробанк заявил, что заморозка счетов вкладчиков подорвала бы основы банковской системы и финансовую стабильность, назвав такую идею абсурдной.