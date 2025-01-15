В екатеринбургском метрополитене рассказали, что произошло с поездом, в котором "взбесились" двери

В метрополитене Екатеринбурга починили подвижной состав, двери которого накануне начали жить собственной жизнью.

Напомним, что 13 января в 20.55 на станции "Машиностроителей" двери поезда начали самопроизвольно открываться и закрываться. Так продолжалось несколько минут, а после ситуация повторилась на станции "Уралмаш". Тогда пассажиров попросили покинуть вагоны и дождаться другого поезда.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского метрополитена, на станции "Машиностроителей" не корректно отработала система сигнализации положения раздвижных дверей состава. Для проверки состояния дверей машинисту электропоезда необходимо было открыть и закрыть двери в поезде, после чего работа системы восстановилась, однако ситуация повторилась и на следующей станции. Когда же все пассажиры вышли, состав был сдан в депо.

В настоящее время состав исправен и уже работает на линии.

Напомним, что 9 января в метро стали курсировать два только что отремонтированных состава. Планируется, что с их помощью удастся увеличить частоту движения поездов.