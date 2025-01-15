Сургутский кардиоцентр выплатит порядка 500 тысяч отравившимся пациентам

Сургутский кардиоцентр выплатит порядка 500 тыс. руб. отравившимся пациентам. Информацию Накануне.RU подтвердили в городском суде.

С иском в суд обратились 10 человек. Заявления были удовлетворены частично - восемь человек получат компенсацию в размере 50 тыс. руб., еще один - 80 тыс. руб. Последний на заседание суда не явился. Решение по нему не принято.

Напомним, кардиоцентр приостановил работу 11 августа. В клинике у 94 пациентов обнаружили кишечную инфекцию. 68 человек были переведены в инфекционное отделение сургутской окружной клинической больницы. В голубцах, которые ели пациенты, нашли фальсифицированное мясо.