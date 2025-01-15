Блогер из США MrBeast захотел купить TikTok

В США блогер захотел купить TikTok. Заявление прозвучало на фоне конфронтации Нового Света и Китая по поводу этой соцсети.

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Американский видеоблогер MrBeast (настоящее имя — Джимми Дональдсон) заявил, что купит TikTok, чтобы избежать возможной блокировки приложения в США. Об этом он написал в соцсети Х (ранее Twitter).

Почти год назад, в апреле 2024-го, пока ещё действующий президент США Джо Байден подписал закон, который запрещает TikTok в стране, если его владелец — китайская компания ByteDance — не продаст бизнес на территории Соединенных Штатов до 19 января 2025-го, пишет РБК.