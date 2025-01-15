15 Января 2025
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Фото: Следственный комитет РФ

На Ямале будут судить насильника, надругавшегося над девочкой на пляже

В Салехарде перед судом предстанет мужчина, изнасиловавший несовершеннолетнюю девочку на пляже, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Преступление было совершено еще 2010 году. 10 августа девочка, прибывшая в Салехард для поступления в учебное заведение, заблудилась в незнакомом городе и обратилась за помощью к прохожему. Мужчина привел девушку на территорию городского пляжа, где угрожая ей насилием и убийством, изнасиловал ее.

Девочка обратилась в полицию. Генотип преступника был зафиксирован и занесен в базу данных, однако задержать его не смогли, поскольку насильник сбежал из ЯНАО.

В настоящее время в результате кропотливой работы следствия, проведенной по обстоятельствам происшествия 14-летней давности и успешных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции, причастность обвиняемого к совершению преступления подтверждена собранными по делу неопровержимыми доказательствами. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги: изнасилование, девочка, пляж


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