В Чехии собрались отказаться от нефти из России

Власти Чехии собрались перевести страну на полный цикл поставок нефти по западному маршруту. Речь идёт о трубопроводах TAL и IKL

Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что технологические модификации для расширения итальянского нефтепровода TAL завершены. Чехия потребляет 8 млн т нефти в год.

Почти половина этого объёма идёт по нефтепроводу "Дружба" из России через Украину, а остальная часть — по трубопроводу IKL из Ингольштадта (Германия), который подключен к аналогичной трубе TAL, идущей из итальянского города-порта Триеста, пишет РИА Новости.

Ранее Китай отказался принять три танкера с российской нефтью, которые ранее попали под санкции США. На их борту - более 2 млн баррелей нефти. Это суда Huihai Pacific, Mermar и Olia, вышедшие из расположенного на Дальнем Востоке порта Козьмино.