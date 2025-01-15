15 Января 2025
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Фото: Накануне.RU

СК заинтересовался закрытием единственной школы в уральском селе

Закрытием школы на Среднем Урале заинтересовался Следственный комитет. Начата проверка.
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Ранее сообщалось, что в селе Беляковское Талицкого района свою работу приостановила единственная школа, из-за чего 15 учеников не могут посещать учебное заведение. Как оказалось, уроки были отменены еще с 18 декабря 2024 года, а детям предложили ездить на занятия в школу в деревне Мохирево, что в 10 км от дома. Несмотря на то, что был выделен специальный автобус, родители отказались отпускать детей в соседнюю деревню. Свою проверку организовала прокуратура.

Теперь в обстоятельствах намерен разобраться Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в СКР, жители отмечают, что детей оставили без права на получение доступного образования. По данному факту проводится процессуальная проверка. Речь может идти о статье 293 УК РФ – "Халатность".

На ситуацию обратил внимание глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе проверки и уже установленных обстоятельствах.

Теги: школа, закрытие, СК, проверка


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Ранее 13.01.2025 16:24 Мск В уральском селе из-за увольнения повара закрылась единственная школа

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