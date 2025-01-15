В Серове на трассе столкнулись два большегруза. Два человека госпитализированы

15 Января 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп жаждет новых территорий

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

В Серове на трассе столкнулись два большегруза. Два человека госпитализированы

На 27 км автодороги "Серов - Сосьва - Гари" произошло столкновение двух большегрузов, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области.

ДТП произошло вечером 14 января. По предварительным данным, 23-летний водитель грузового автомобиля "Шахман" двигался со стороны поселка Сосьва в сторону Серова, но превысил скорость, потерял контроль за движением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком "Sitrak" под управлением 35-летнего мужчины. После этого последний съехал в кювет.

ДТП на 27 км автодороги "Серов-Сосьва-Гари"(2025)|Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

В результате ДТП водитель "Sitrak" и пассажир "Шахман", 24-летняя женщина с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу Серова для оказания помощи медиками. Последняя при столкновении вылетела из кабины грузовика, так как не была пристегнута.

Установлено, что водитель "Шахман" за пять лет водительского стажа 21 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Водитель "Sitrak" за 17 лет за рулем к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался один раз.

На месте происшествия сотрудниками технического надзора Госавтоинспекции установлено, что у водителя автомобиля "Шахман" отсутствовала диагностическая карта, но ранее, днем 14 января в п. Сосьва инспекторами ДПС данный водитель был привлечен к административной ответственности по ч.1. 1 ст. 12.5. КоАП РФ. По факту ДТП в отношении водителя "Шахмана" вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.2 ст. 12.24 КоАП РФ, а также составлен протокол по ст. 12.6 КоАП РФ. Нарушений режима труда и отдыха у водителей не выявлено. Оба трезвы", - добавили в Госавтоинспекции.

ДТП на 27 км автодороги "Серов-Сосьва-Гари"(2025)|Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

На месте ДТП также были выявлены зимняя скользкость и наличие рыхлого снега на обочине, что не может считаться удовлетворительными дорожными условиями. В связи с этим в адрес обслуживающей организации выдано предписание на устранение недостатков.

Теги: Серов, ДТП, грузовик, большегру


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети