В Серове на трассе столкнулись два большегруза. Два человека госпитализированы

На 27 км автодороги "Серов - Сосьва - Гари" произошло столкновение двух большегрузов, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области.

ДТП произошло вечером 14 января. По предварительным данным, 23-летний водитель грузового автомобиля "Шахман" двигался со стороны поселка Сосьва в сторону Серова, но превысил скорость, потерял контроль за движением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком "Sitrak" под управлением 35-летнего мужчины. После этого последний съехал в кювет.

В результате ДТП водитель "Sitrak" и пассажир "Шахман", 24-летняя женщина с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу Серова для оказания помощи медиками. Последняя при столкновении вылетела из кабины грузовика, так как не была пристегнута.

Установлено, что водитель "Шахман" за пять лет водительского стажа 21 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Водитель "Sitrak" за 17 лет за рулем к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался один раз.

На месте происшествия сотрудниками технического надзора Госавтоинспекции установлено, что у водителя автомобиля "Шахман" отсутствовала диагностическая карта, но ранее, днем 14 января в п. Сосьва инспекторами ДПС данный водитель был привлечен к административной ответственности по ч.1. 1 ст. 12.5. КоАП РФ. По факту ДТП в отношении водителя "Шахмана" вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.2 ст. 12.24 КоАП РФ, а также составлен протокол по ст. 12.6 КоАП РФ. Нарушений режима труда и отдыха у водителей не выявлено. Оба трезвы", - добавили в Госавтоинспекции.

На месте ДТП также были выявлены зимняя скользкость и наличие рыхлого снега на обочине, что не может считаться удовлетворительными дорожными условиями. В связи с этим в адрес обслуживающей организации выдано предписание на устранение недостатков.