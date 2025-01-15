80 раз за 14 дней: на Урале банк оштрафован за частые звонки должнице

На Среднем Урале банк заплатил штраф за навязчивые звонки с требованием вернуть долг.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, к судебным приставам обратилась жительница региона. Оказалось, что между ней и банком был заключен кредитный договор, по которому образовалась задолженность. На сотовый телефон девушки начались звонки с требованиями вернуть долг. Всего за 14 дней поступило 80 таких звонков.

За это банк привлекли к административной ответственности с назначением штрафа в 75 тысяч рублей. Как отметили в свердловском ГУФССП, он уже полностью оплачен.

Напомним, в прошлом году на Урале оштрафовали коллекторов, славших письма в детский сад с требованием вернуть долг.