AP: США хотят исключить Кубу из списка государств-спонсоров терроризма

Президент США Джо Байден собрался исключить Кубу из списка государств-спонсоров терроризма. У него осталось на это несколько дней – уже через пять дней, 20 января, в стране сменится президент.

Решение может стать частью сделки по освобождению политических заключенных на острове, заключенной при содействии Католической церкви, сообщает агентство Associated Press.

В 2022 г. США отказались вносить Россию в список стран, спонсирующих терроризм, потому что это контрпродуктивно. В настоящее время "государствами-спонсорами терроризма" в США объявлены Куба, Северная Корея, Иран и Сирия.