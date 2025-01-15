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Фото: Накануне.ru

В России могут запретить рекламу безалкогольного пива

В России на телевидении и радио предлагают запретить рекламу безалкогольного пива.

Речь идет о введении в отношении нее таких же ограничений, как для алкогольного напитка. Соответствующий проект закона в ближайшее время будет внесен в Госдуму главой комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. В пояснительной записке к документу сказано, что "реклама безалкогольного пива является скрытой рекламой алкоголя и алкогольных брендов и к ней должны быть предъявлены те же требования, которые установлены для пива".

Также отмечается, что производители безалкогольного пива не редко указывают, что их продукт может помочь в борьбе с пивной зависимостью и алкоголизмом в целом, поскольку он сохраняет вкус и аромат обычного пива, но не содержит этанола. Однако, по словам депутатов, это не соответствует действительности и потребление безалкогольного пива может поддерживать зависимое поведение, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что жители России стали чаще покупать безалкогольное пиво, хотя в стране по-прежнему преобладает северный тип потребление алкоголя — распитие крепких напитков.

Теги: пиво, законопроекты, Госдума


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