В Саратове подросток готовил покушение на героя России

В Саратове 16-летнего подростка подозревают в приготовлении к убийству депутата, Героя России Александра Янкловича, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству лица в связи с осуществлением им служебной деятельности и выполнением общественного долга).

Установлено, что подросток вступил в сговор с неустановленными лицами и по их указанию, вооружившись молотком, направился к дому депутата. Однако депутата дома не оказалось и он ушел, намереваясь убить депутата позже. Довести свой преступный умысел до конца подросток не смог. 11 января он был задержан сотрудниками УФСБ по Саратовской области.

Следователем СК подросток задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, а также установление иных лиц, причастных к совершению преступления.