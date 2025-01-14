В Иркутской области мужчина взорвал пункт выдачи Wildberries

В Черемхово неизвестный устроил взрыв в пункте выдачи Wildberries. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Поступок он назвал хулиганством и пригрозил, устроившему взрыв "большими последствиями". Мужчина принес в пункт выдачи товара неопознанный предмет и поджег его.

"Произошел хлопок и пожар на площади 4 кв.м. Повреждены перегородки, выбито остекление. К счастью, жертв и пострадавших нет. Угрозы для жильцов дома, в котором находится пункт, нет. На месте работает мэр города Черемхово и все оперативные службы", - сообщил Кобзев.

Нарушителя в настоящий момент разыскивают.