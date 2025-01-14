В Крыму мужчина похищал бомжей

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Красноперекопска, обвиняемого в незаконном лишении свободы граждан и хищении их средств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По версии следствия с августа 2023 года по декабрь прошлого года мужчина подыскивал на территории Крыма бомжей, приводил их в собственный дом, забирал у них документы и личные вещи, запирал в бараке. Обвиняемый заставлял потерпевших работать на полях, а тех, к то пытался сбежать - избивал.

Также с банковских карт потерпевших он снял более 150 тыс. руб., начисленных им в качестве соцвыплат.

Противоправная деятельность жителя Красноперекопска пресечена сотрудниками полиции. Следователи допросили потерпевших и свидетелей, назначены судебные экспертизы, устанавливаются иные возможные эпизоды преступной деятельности фигуранта. Принимаются меры к оказанию реабилитационной помощи пострадавшим.