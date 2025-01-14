14 Января 2025
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Фото: admtyumen.ru

РКН: работа Рунета восстановлена после кратковременного нарушения

Работа Рунета восстановлена после кратковременного нарушения связности сети, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

"Установлено кратковременное нарушение связности. Работа сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования", - сообщили в ведомстве.

Сетевая связность - это степень взаимодействия между сетями разных операторов, а также количество маршрутов и промежуточных узлов для интернет-трафика, пояснили в ведомстве.

В России вечером 14 января 2025 г. наблюдались массовые проблемы с доступом к интернету. Сбой продолжался примерно 15-20 минут, и примерно в районе 17.30-18.00 по московскому времени работоспособность сайтов была восстановлена. Сбой затронул практически всех операторов и провайдеров, включая "Ростелеком", "Дом.ру", МТС, "Мегафон", "Билайн" , а также работу государственных сайтов и основных сервисов. Также пользователи жаловались на то, что помимо доступа в интернет на время полностью пропала мобильная связь. Проблемы были с доступом к государственным ресурсам, к сервисам Google и проч. У части пользователей открывались только мессенджеры, включая Telegram и WhatsApp, а также соцсеть VK

Операторы связи заявляли, что сбой не связан с их оборудованием.

"Ведомости" со ссылкой на свои источники в одном из операторов сообщил, что сбой якобы связан с проблемами технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) Роскомнадзора и Главного радиочастотного центра. Он напоминает, что с похожим сбоем пользователи рунета столкнулись 30 января 2024 г. Тогда стали недоступны сервисы "Яндекса", МТС, "Билайна", "Мегафона", Ozon, "Сбера", ВТБ, "Тинькофф" и многих других. Проблемы тогда были связаны с набором расширений протокола DNS – DNSSEC. Он призван гарантировать достоверность данных при обращении к тому или иному ресурсу. Благодаря этому расширению в доменной зоне .ru гарантируется исключение вероятности подмены IP-адреса в результате атак.

Сейчас проблема затронула всех, кто работал через российских операторов связи с ТСПУ, подтвердил генеральный директор RUVDS Никита Цаплин. При этом доступность мессенджеров он объяснил тем, что сбой ТСПУ не затронул протоколы, по которым работают мессенджеры.

Теги: Роскомнадзор, РКН, рунет, интернет, сбой


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