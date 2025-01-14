Ущерб от пожаров в Калифорнии оценивается в 275 млрд долларов США

Предполагаемая сумма ущерба от лесных пожаров в Калифорнии увеличилась до 275 млрд долларов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на компанию по предоставлению метеорологических сводок AccuWeather.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что ущерб достигает до 150 млрд долларов. Эту же сумму публиковали и в AccuWeather. По данным издания, два самых крупных пожара произошли в районах Пасифик-Палисейдс западнее Лос-Анджелеса и Алтадина на восток от Лос-Анджелеса. Там было уничтожено более 12 тыс. построек, среди которых одни из самых дорогих жилых домов в стране. Средняя цена за недвижимость в этом районе составляет порядка 2 млн долларов.

В AccuWeather также сообщили, что пожары в Калифорнии превзошли по размеру ущерба ураган "Хелен" в 2024 году в США с уроном в 225-250 млрд долларов и лесные пожары на Гавайях в 2023 году - 5,5 млрд долларов.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что разрушения из-за пожаров в округе Лос-Анджелес превышают урон от ядерного удара. "Ситуация намного хуже, чем можно увидеть по телевизору", - сказал он. Трамп считает, что число погибших заметно вырастет.