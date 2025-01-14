Вице-спикера парламента Словакии удивил ассортимент супермаркета в Москве

Вице-спикер парламента Словакии и лидер Словацкой национальной партии Андрей Данко удивился ассортименту продуктов в российском супермаркете. Видео он опубликовал на своей странице в соцсетях.

Данко, находящийся в России с визитом, посетил магазин "Ашан" в московском торговом центре "Авиапарк". Он подчеркнул, что французская компания не покинула РФ из-за западных санкций.

Находясь в супермаркете, словацкий политик отметил большое разнообразие товаров. Данко также указал на низкие цены по сравнению со Словакией.

"Любимые мои, тут, наверное, 6 м полок! Смотрите, тут, не знаю, 50 видов масла... А здесь, наверное, наибольший выбор творожков, который видел в своей жизни", — восклицает на видео политик.

Делегация словацкого парламента будет находиться в России до 15 января. Данко заявил, что одной из тем его встреч в Москве является сотрудничество в энергетической сфере.

1 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил о тяжелых последствиях для Евросоюза из-за остановки транзита российского газа в Европу через Украину.