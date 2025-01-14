14 Января 2025
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге автомойка выплатит клиенту 260 тысяч рублей за укатившийся автомобиль

Автомойку ООО "Евразия-Автотранс" в Екатеринбурге обязали выплатить клиенту почти 260 тыс. рублей за испорченный автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Инцидент произошел в сентябре 2023 года, когда Константин отогнал свой "Фиат Дукато" на автомойку на ул. 8 Марта. Водитель оплатил услугу и передал ключи сотруднику мойки. Тот ополоснул автомобиль, а потом переставил его для дальнейшей влажной уборки, забыв при этом поставить транспорт на стояночный тормоз. Из-за этого иномарка покатилась и врезалась в стену. По оценке эксперта, ремонт водителю обошелся бы в 235 тыс. 700 рублей.

Константин пытался разрешить вопрос в досудебном порядке, но, получив отказ, обратился в Ленинский районный суд с просьбой взыскать с ООО "Евразия-Автотранс" сумму на ремонт, а также 30 тыс. рублей на оплату юриста, 4 тыс. рублей за услуги эксперта, 2,5 тыс. рублей за составление досудебной претензии и еще 10 тыс. рублей в виде компенсации морального вреда, а также штраф.

Представитель автомойки же заявил, что Константин сам виноват, ведь не спросил у сотрудника мойки, имеет ли тот водительские права. Как оказалось, виновник произошедшего их не имел. Помимо этого, ответчик остался недоволен оценкой убытков. Ленинский суд назначил судебную автотехническую экспертизу, которая подтвердила сумму причиненного ущерба, а потому с ответчика потребовали взыскать 259 тыс. 700 рублей: 235 тыс. 700 рублей за ремонт, 20 тыс. за услуги юриста и 4 тыс. рублей за работу эксперта по оценке ущерба.

Тогда ответчик попытался обжаловать решение в Свердловском областном суде, но безуспешно.

Теги: Екатеринбург, автомойка, суд, автомобиль, компенсация


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