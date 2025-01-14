В России программу маткапитала продлили до 2030 года

Депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении законопроект о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ 19 декабря 2024 года. Изменения предлагается внести в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Как говорится в пояснительной записке, около 5 млн российских семей получат право на материнский капитал с 2027 по 2030 годы. По предварительным оценкам, реализация законопроекта потребует дополнительных расходов из бюджета в 2027-2030 годы в общем объеме 2,776 трлн рублей.

Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина, выступившая одним из инициаторов законопроекта, напомнила, что маткапитал носит срочный характер, после 2007 года он продлевался на 10 лет, а затем на два, три года или год, что вызывало вопросы у семей, планирующих рождение детей. По ее мнению, маткапитал должен быть бессрочным, а его действия необходимо продлить не до 2030 года, а настолько, насколько позволят возможности федерального бюджета.

Как отметил заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Андрей Пудов, маткапитал является одним из способов по улучшению демографической ситуации в России.

"Мы исходим из того, что все те меры, которые предлагаются в части расширения материнского семейного капитала, как раз преследуют эту главную цель, чтобы они мотивировали повышение рождаемости в наших семьях", — заявил Пудов.

При этом Останина с ним не согласилась — по ее мнению, конкретно на повышение рождаемости маткапитал не влияет.

"В нынешнем виде этот законопроект не может способствовать увеличению рождаемости, потому что маткапитал направляется тогда, когда в семье рождается первый ребенок. Дальше семья берет в 80% случаев ипотеку, а дальше — ипотечное "ярмо", и застопоривается рождение даже второго ребенка. Поэтому маткапитал перестал быть мотивирующей мерой и не способствует появлению новых детей и созданию многодетных семей", — указала депутат.

Маткапитал может стать мотивирующей к повышению рождаемости мерой, если его сделать "прогрессирующим", считает Останина. То есть, если за рождение второго ребенка семья будет получать дополнительные 25% от суммы первой выплаты, то за третьего ребенка еще 25% и так далее.

"А у нас же из федерального бюджета это [маткапитал] только на первого ребенка. И в случае, если получили на первого ребенка, остатки на второго. Какая же это мотивирующая мера?" — задается вопросом Останина.

Дело в том, что сейчас маткапитал на первого ребенка составляет 630 тыс. рублей, на второго — 833 тыс., но это в сумме с первым, а по факту выплата на второго составляет лишь 202 тыс. — в три раза меньше, чем на первого.

Напомним, продлить программу маткапитала до конца 2030 года поручил президент РФ Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию.