Лавров: Ущерб от пожаров в Калифорнии сопоставим с суммой "накачки" США Украины

Сумма ущерба от пожаров в Калифорнии практически сопоставима с суммой "накачки" Вашингтоном Киева, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Ущерб оценивают под $150 млрд, это даже побольше, чем они "закачали" на Украину, но сопоставимые цифры", - сказал министр на пресс-конференции.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что разрушения из-за пожаров в округе Лос-Анджелес превышают урон от ядерного удара. "Ситуация намного хуже, чем можно увидеть по телевизору", - сказал он. Трамп считает, что число погибших заметно вырастет.