В Сургуте власти просят предпринимателей помочь стабилизировать ситуацию с ценами

В Сургуте власти просят предпринимателей помочь стабилизировать ситуацию с розничными ценами на товары первой необходимости, сообщает Mуксун fm. Речь идет о таких продуктах как к яйца, молочные продукты, черный чай, сахар, соль, мука, хлеб, крупа, овощи, некоторые фрукты, мясо и рыба.

Со стороны торговых сетей и магазинов требуется не повышать цены более чем на 10% до 1 января 2026 года.

К соглашению предприниматели могут присоединяться добровольно. Чиновники считают, что сами предприниматели только выиграют от этого: спрос на продукты вырастет, а значит увеличится оборот.