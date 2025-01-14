Ионов ушел из "Урала" и завершил карьеру футболиста

Бывший игрок сборной России Алексей Ионов покидает екатеринбургский ФК "Урал".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, принято решение расторгнуть контракт с Ионовым по обоюдному согласию. Футболист перебрался в Екатеринбург прошлой зимой. Он провел за "Урал" 37 матчей и забил пять голов. Летом контракт с ним был продлен еще на год.

По данным спортивных СМИ, 35-летний Алексей Ионов решил завершить карьеру игрока и пойти учиться на тренера.

Напомним, ранее "Урал" покинул другой экс-футболист сборной России Артур Юсупов. Он провел в команде из Екатеринбурга всего пару месяцев.