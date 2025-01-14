Лукашенко назначил министров и послов

Также Лукашенко дал согласие на назначение заместителем председателя Витебского облисполкома (вопросы строительства, ЖКХ) станет Дмитрия Петруши, генеральным директором ОАО "Белресурсы – управляющая компания холдинга "Белресурсы"" – Александра Скрундевского, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Министром по налогам и сборам стал Дмитрий Кийко. Послом на Кубе, в Доминикане и Никарагуа – Виталий Борчук.



