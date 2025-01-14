Лавров заявил, что США хотят вывести из строя "Турецкий поток"

США хотят вывести из строя "Турецкий поток", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В ходе пресс-конференции глава МИД России сообщил, что Штаты "науськивают своих украинских клиентов" на то, чтобы вслед за "Северными потоками" вывести из строя и "Турецкий поток".

По мнению Лаврова, США "дают добро на осуществление террористических мероприятий по разрушению основы энергетического благополучия Европейского союза".

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Киев 11 января пытался атаковать с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край). Эта станция обеспечивает подачу газа по "Турецкому потоку". Целью атаки было прекращение поставок газа в европейские страны.

В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что Украина пыталась нанести удары по газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток". Также глава государства заявил, что, если Украина отказывается от транзита российского газа, то заставить ее Россия не может. И транзит газа в Европу сократится. Он будет идти по другим маршрутам, в частности через "Турецкий поток". Транзит через Украину прекратился с 1 января 2025 года.