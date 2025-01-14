Песков ответил на вопрос об организации встречи Путина с Трампом

Кремль не располагает новыми деталями по организации встречи президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Чего-то нового, что требовало бы комментария в настоящий момент, нет", - цитирует Пескова РИА Новости.

7 января избранный президент США заявил, что хотел бы провести переговоры с Путиным в ближайшие полгода. Политик также добавил, что знает о готовности российского лидера к контактам с ним.

Песков отмечал, что многие страны предлагают свои услуги для переговоров между Путиным и Трампом, но пока говорить об этом преждевременно.