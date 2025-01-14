Число самозанятых в Свердловской области выросло на 36%

Количество самозанятых в Свердловской области выросло за минувший год. Об этом Накануне.RU сообщили в областном департаменте информационной политики.

На конец декабря 2024 года в регионе было зарегистрировано 360 тысяч 557 плательщиков налога на профессиональный доход. Прирост за год составил более 36%.

Как отмечают в департаменте, Свердловская область входит в пятерку лидеров в России по количеству самозанятых. В число ведущих регионов также входят Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край. По данным Федеральной налоговой службы, в целом в России насчитывается более 12 млн самозанятых.

Напомним, в прошлом году жителей Екатеринбурга предупредили о новой схеме мошенников, направленной на самозанятых и предпринимателей. Своими манипуляциями злоумышленники получают доступ к Госуслугам, после чего оформляют микрозаймы.