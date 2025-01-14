В Сивинском муниципальном округе запретили Крещенские купания

В Сивинском муниципальном округе запретили Крещенские купания, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Сивинского муниципального округа

Причиной стали неблагоприятные погодные условия - из-за слишком теплой погоды толщина льда на месте расположения проруби менее 25 сантиметров.

Решение принято на заседании комиссии по предупреждению, ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности Сивинского муниципального округа от 13 января 2025 года, запрещено проведение массовых купаний граждан на водных объектах муниципального округа в период православного праздника "Крещение Господне".