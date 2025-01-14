Подорожали две модели Lada

Две модели автомобиля Lada стали дороже. Речь идёт о росте в среднем на 1,8%.

Индексация цен коснулась только Lada Granta и Niva Legend. В среднем, по модельному ряду Lada изменение цены составило 1,8%, что значительно ниже накопленной инфляции, приводит РИА Новости сообщение "АвтоВАЗа".

В начале января завод уже анонсировал рост цен с 14 января. Так, седан Lada Granta будет стоить от 746,4 тыс., лифтбек этой модели – от 737,5 тыс., кросс – от 1,14 млн руб. Lada Vesta в минимальной комплектации седана будет продаваться по цене от 1,46 млн руб. За кросс-седан дилеры попросят от 1,74, за обычный универсал — от 1,64 миллиона, за кросс-универсал — от 1,86 млн руб. Трёхдверная Niva Legend подорожает в минимальной комплектации до 1,02 млн. Удлинённая Aura в двух комплектациях в цене не поменяется, модель вышла на рынок в конце ноября 2024 г.