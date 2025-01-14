Армения и США подпишут документ о стратегическом партнерстве

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут документ о стратегическом партнерстве.

Мероприятие состоится 14 января в Вашингтоне, передает ТАСС.

Накануне сообщалось, что Мирзоян отправится с визитом в США для встречи с коллегами.

9 января Правительство Армении поддержало инициативу о начале процесса присоединения к Европейскому союзу. Теперь вопрос будут обсуждать в парламенте, однако окончательное решение о вступлении страны в ЕС может быть принято только путем всенародного референдума.

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что вступление Армении в Евросоюз невозможно при нахождении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), так как две эти организации несовместимы. Кремль высказал аналогичное с Оверчуком мнение. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что Армения не сможет одновременно входить и в Евросоюз, и в ЕАЭС. По его мнению, членство именно в последнем для страны выгодно.