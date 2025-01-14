Первая крупная партия беспилотников, произведенных на Крайнем Севере, отправлена на СВО

Первая крупная партия беспилотников, произведенных на Крайнем Севере, отправлена в зону СВО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

На фронт отправили первые 600 ямальских дронов "Кречет". Производством дронов занимается региональная ассоциация ветеранов боевых действий. Цех по производству дронов заработал в Салехарде около года назад. Также в зону СВО передали пульты управления, очки, зарядные устройства и антенны. Оборудование получат восемь воинских частей, где служат ямальцы.

На их изготовление правительством Ямала выделен грант. Уже собрано 900 "Кречетов". Вторая партия дронов отправится в зону СВО в ближайшее время.