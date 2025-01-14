14 Января 2025
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: СУ СК России по Свердловской области

Убийцы были в шоке. На Урале вынесен приговор за расправу над девушкой в 2004 году

На Среднем Урале вынесен приговор за расправу над девушкой более 20 лет назад. Одного из убийц надолго отправили за решетку.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, преступление было совершено в мае 2004 года в Верхней Пышме. Жертвой стала несовершеннолетняя жительница города. Обвиняемый и его сообщник расправились с девушкой, а затем приняли меры для затруднения опознания тела убитой. После этого оба скрылись из города.

В дальнейшем один из мужчин вернулся в Верхнюю Пышму, а другой стал жить в другом регионе. Тогда, в 2004 году, раскрыть убийство не удалось. Однако спустя годы следствию удалось выйти на след злоумышленников.

Обвиняемый в убийстве девушки в мае 2004 года в Верхней Пышме(2025)|Фото: СУ СК России по Свердловской области

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, одного из подозреваемых сыщики задержали по месту жительства в городе Ржев Тверской области у его сожительницы. В Екатеринбург его доставили на самолете под конвоем. Второго силовики "взяли" на территории Верхней Пышмы.

"Сказать, что фигуранты удивились неожиданному визиту полицейских – ничего не сказать. Они были просто в шоке, что спустя столько лет представители МВД и СКР все-таки вышли на их след. Оба обвиняемых ранее уже были неоднократно судимы по статьям УК РСФСР и УК РФ, в том числе за тяжкие преступления против личности", - отметил полковник Горелых.

Пока суд вынес приговор только одному из фигурантов. Мужчина признан виновным по статье "Убийство, совершенное группой лиц", ему назначено 13 лет в исправительной колонии строгого режима. Дело его сообщника выделено в отдельное производство.

Обвиняемый в убийстве девушки в мае 2004 года в Верхней Пышме(2025)|Фото: СУ СК России по Свердловской области

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году Свердловский областной суд поставил точку в деле 12-летней давности об изнасиловании и убийстве двух девушек 18 и 19 лет под Красноуфимском. Братьев, которые все эти годы скрывались от правосудия, отправили в колонию.

Теги: девушка, убийство, приговор, Верхняя Пышма


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