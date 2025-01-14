Рейтинг ТМК подтвержден на уровне A+.ru

Среди конкурентных преимуществ компании отмечены ведущие позиции на рынке, максимально широкая диверсификация продукции, а также применение передовой практики корпоративного управления.

Компания оценивалась по бизнес-профилю, финансовому профилю и показателю менеджмента.

Рейтинг Трубной металлургической компании (ТМК) соответствует умеренно высокому уровню кредитоспособности и финансовой устойчивости. Так, рейтинговое агентство "Национальные Кредитные Рейтинги" (НКР) установило рейтинг на уровне A+.ru, прогноз определен как "стабильный", сообщает пресс-служба ТМК.



