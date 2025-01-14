В России создан беспилотный катер для изучения водоемов

В Санкт-Петербурге учёные создали беспилотный катер. Его можно использовать по-разному – как для мониторинга состояния окружающей водной среды, так и для доставки грузов.

Максимальная скорость катера – 40 км/ч. Он может работать 12 часов при автономном плавании. На борту – два аккумулятора и планировщик маршрута. Точность следования заданным контрольным точкам – до 3 м.

Испытания аппарата успешно прошли в Карелии и Ленинградской области, сообщили ТАСС в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете "ЛЭТИ".