На Ямале ветеран СВО несколько месяцев не получал пенсию

На Ямале ветеран СВО несколько месяцев не получал пенсию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

Прокуратура установила, что в отделении пенсионного обслуживания УМВД России по ЯНАО отсутствовали сведения о прекращении действия контракта о прохождении военной службы, а также об увольнении заявителя с военной службы.

Прокуратура оказала содействие в сборе необходимых документов. На основании полученных сведений УМВД России по ЯНАО выплата пенсии заявителю возобновлена с момента его увольнения с военной службы.