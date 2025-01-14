В Саратове и Энгельсе из-за атаки беспилотников отменили очные занятия в школах

Занятия в школах Саратова и города Энгельса Саратовской области 14 января пройдут в дистанционном режиме из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.

Рано утром глава региона объявил об угрозе атаки БПЛА. Экстренные службы области были приведены в полную готовность. Позже Бусаргин сообщил, что в результате атаки БПЛА есть повреждения на промышленном предприятии в Энгельсе.

СМИ пишут, что регионы РФ подверглись самой массированной атаке в этом году. По данным SHOT, более двухсот беспилотников ВСУ были сбиты над территорией России в эту ночь.

8 января Саратов и Энгельс также подверглись массированной атаке беспилотников. Из-за этого на одном из предприятий произошло возгорание. По данным Минобороны, за ночь были сбиты 32 украинских БПЛА, из них 11 – над Саратовской областью. Атакованное предприятие не называлось, речь может идти о нефтеперерабатывающем заводе. Во время ликвидации пожара погибли двое сотрудников пожарной службы МЧС. Один специалист госпитализирован в больницу. В связи со случившимся в Энгельсе был введен режим чрезвычайной ситуации.