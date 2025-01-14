В Мьянме установлены 67 терминалов для приёма карт "Мир"

Министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо высказался о работе в стране российской платёжной системы "Мир". На первом этапе её введения будет установлено 80 POS-терминалов (англ. point of sale – торговая точка) для приема карт. Сейчас 67 таких POS-терминалов уже установлены в торговых точках.

Для приема и использования российских карт "Мир" в Мьянме установлены POS-терминалы в 38 торговых точках в Янгоне, 19 – в Нейпьидо, 7 – в Мандалае и по одной – в Пьин-У-Лвине, Таунджи и Багане. Будет организована установка таких терминалов ещё в 14 местах.

Кроме того, с помощью карт "Мир" возможно приобретение предоплаченных карт Myanmar Payment Union (MPU), которые можно использовать в банкоматах и ​​POS-терминалах по всей Мьянме, сообщил министр в интервью ТАСС.