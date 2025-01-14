Борт "Аэрофлота" экстренно приземлился в Ухане
В "Аэрофлоте" высказались об экстренной посадке самолёта, летевшего из Саньи во Владивосток. Борт совершил остановку по дороге – в Ухане.
Совершить посадку в этом китайском городе пришлось из-за того, что стало плохо пассажиру. В аэропорту Уханя пострадавшего осмотрели медики, которые приняли решение о госпитализации.
После посадки потребовалась дополнительная техническая проверка воздушного судна. Так как в Ухане нет собственного инженерно-технического персонала, из Москвы направлен резервный борт. Из Уханя самолёт вылетел в 6.50 по местному времени.
Для выполнения рейса SU856 Владивосток – Санья также выделен резервный самолёт. Из Владивостока он вылетел в 5.26 по местному времени, сообщает пресс-служба "Аэрофлота".