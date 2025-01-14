Раз — и «Навсегда»: «Ростелеком» предлагает свердловчанам новые тарифы на услуги для дома и семьи, которые не будут меняться

"Ростелеком" запустил специальную акцию «Навсегда» для жителей Екатеринбурга и Свердловской области: клиенты могут подключить все нужные для дома и семьи цифровые услуги по фиксированной цене — тарифы на них не будут повышаться никогда, поясняет пресс-служба компании.

В условиях, когда вокруг всё меняется, включая ценники в магазинах, тарифы по новой акции «Ростелекома» будут «Навсегда» радовать своей стабильностью. Подключая удобные и безопасные сервисы домашнего интернета, мобильной связи, IPTV и онлайн-кинотеатра Wink.ru, клиенты могут быть долгосрочно уверены, что размер абонентской платы не изменится.

Акция «Навсегда» распространяется на домашний интернет (тариф «Технологии доступа. Навсегда»), пакет с домашним интернетом и мобильной связью (тариф «Технологии общения. Навсегда»), пакет с домашним интернетом, ТВ и онлайн-кинотеатром Wink.ru (тариф «Технологии развлечения. Навсегда»), а также пакет с домашним интернетом, ТВ, онлайн-кинотеатром и мобильной связью (тариф «Технологии выгоды. Навсегда»). Дополнительные услуги, опции и сервисы, а также оборудование оплачиваются по базовым тарифам.

Елена Комона, директор по работе с массовым сегментом Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком» уточняет: «Предложение для новых абонентов “Ростелекома” — это честная сделка: здесь нет никаких скрытых платежей или промопериода. Стоимость услуг фиксируется для пользователя действительно навсегда. А значит наша акция — выгодный подарок на все праздники».

Стоимость пакета услуг в линейке «Навсегда» фиксируется для новых абонентов при подключении до 15 февраля 2025 года. Оставить заявку на подключение можно на сайте «Ростелекома» до 31 января 2025 года, там же доступны полные условия акции. Точный размер тарифов зависит от количества выбранных услуг и города подключения.