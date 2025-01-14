С долгами россиян за ЖКХ будут бороться через "Госуслуги"

Россиян, имеющих задолженности по жилищно-коммунальным услугам, планируется уведомлять обо всех этапах судебного разбирательства через портал "Госуслуги".

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Как ожидается, эксперимент начнется с 1 февраля и продлиться до 1 октября, заявляет Минстрой. Участие в эксперименте примут регионы с высоким уровнем цифровой зрелости.

Речь идет о задолженности по оплате жилья, коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт. Поставщики ЖКУ смогут обращаться в ГИС ЖКХ для передачи информации о просроченных задолженностях. На основании данных из Росреестра, Социального фонда России и МВД будет формироваться пакет документов для обращения в мировой суд.

В Минстрое отметили, что документ еще не принят и находится на стадии межведомственного согласования, сообщает РИА Новости.

Напомним, пени за жилищно-коммунальные услуги для населения могут возрасти кратно уже с 2025 года. Дело в том, что их расчет жестко привязан к ставке рефинансирования (равна ключевой ставке) ЦБ РФ, а с учетом рекордного роста "ключа" в текущем году до 21% (и это не предел), суммы за просрочку платежей окажутся внушительными. Эксперты уже бьют тревогу и предостерегают правительство от необдуманных решений, а парламентарии просят кабмин продлить льготный период.