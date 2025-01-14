Торговую сеть "Светофор" ждут внеплановые проверки из-за многочисленных нарушений

Роспотребнадзор проведет внеплановые проверки в федеральной торговой сети "Светофор", которой также принадлежит одноименный бренд и магазины "Маяк".

Первый вице-премьер России Денис Мантуров поручил службе и Минэкономразвития представить в кабмин необходимые для этого бумаги. Так в правительстве отреагировали на обращение депутата Госдумы Сергея Лисовского, поручив проработать проведение необходимых надзорных мероприятий.

В конце декабря прошлого года парламентарий попросил кабмин провести контроль "Светофора" из-за многочисленных нарушений. Торговая сеть продает некачественную и небезопасную продукцию. Так, поставщики фиксировали несоблюдение закона о маркировке, технических регламентов о производстве пищевой продукции.

С 2020 года в стране действует мораторий на плановые проверки бизнеса, в том числе розницы. Регуляторы могут приходить только с внеплановым контролем, причем в форс-мажорных случаях.

"Светофор" управляет 2,2 тыс. магазинов с одноименной вывеской и под брендом "Маяк", сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что в России предложили обязать торговые сети и продуктовые магазины создавать полки с продуктами, у которых истекает срок годности. Это необходимо для того, чтобы ими могли бесплатно воспользоваться пожилые граждане и социально незащищенные категории россиян на основании подтверждающих статус документов.