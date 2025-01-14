В России могут запретить продажу фастфуда детям

Директор Института исследования проблем современной политики (ИИПСП) Антон Орлов обратился в Госдуму, Совфед и Минздрав РФ с предложением ввести запрет на продажу фастфуда россиянам, не достигшим 18 лет.

Меру предложено ввести по аналогии с алкогольной и табачной продукцией. Как считает Орлов, введение ограничений положительно отразится на самочувствии и внешнем виде детей и подростков и состоянии здоровья нации в целом.

Отмечается, что пищевое поведение возникает и стабилизируется в раннем возрасте. Директор ИИПСП отметил, что многие подростки вступают во взрослую жизнь, уже имея избыточную массу тела и предпосылки для развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщают "Известия".

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина подчеркивает, что россияне мало едят овощей, фруктов и круп, почти совсем не едят бобовых. Зато едят очень много мяса или мясопродуктов, сладостей и солениий.