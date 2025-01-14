Минцифры хочет создать платформу видеонаблюдения за 2 млрд рублей

Минцифры России планирует запустить сервис обработки с помощью искусственного интеллекта видео с камер наблюдения из регионов.

Это произойдет в 2025 году. На работу по его созданию и эксплуатацию в 2025-2026 годах будет выделено около 2 млрд руб. До этого ведомство предлагало включить аналогичную инициативу в нацпроект "Экономика данных", оценив стоимость разработки данной платформы в 12 млрд руб.

Как считают эксперты, целесообразно предобрабатывать данные на самих камерах, так как передача объемных видеопотоков в единую федеральную платформу сильно загрузит каналы связи, сообщает Forbes.